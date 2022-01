Pillola anti-Covid di Pfizer, l’Ema valuta il via libera al farmaco antivirale Paxlovid (Di lunedì 10 gennaio 2022) l’Ema ha iniziato a valutare la domanda di autorizzazione presentata da Pfizer Europe per l’immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale orale Paxlovid. Il responso dell’Agenzia Ue per i medicinali è atteso nelle prossime settimane. Paxlovid è un medicinale antivirale orale che “riduce la capacità di SARS-CoV-2 di moltiplicarsi nell’organismo”, spiega una nota di Ema. La domanda presentata da Pfizer per la sua Pillola anti-Covid riguarda il trattamento della malattia da lieve a moderata in pazienti adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni con un peso di almeno 40 kg) ad alto rischio di progressione verso il Covid grave. l’Ema, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha iniziato are la domanda di autorizzazione presentata daEurope per l’immissione in commercio per il medicinalevirale per via orale orale. Il responso dell’Agenzia Ue per i medicinali è atteso nelle prossime settimane.è un medicinalevirale orale che “riduce la capacità di SARS-CoV-2 di moltiplicarsi nell’organismo”, spiega una nota di Ema. La domanda presentata daper la suariguarda il trattamento della malattia da lieve a moderata in pazienti adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni con un peso di almeno 40 kg) ad alto rischio di progressione verso ilgrave., ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - MediasetTgcom24 : Da oggi distribuita alle Regioni la pillola anti-Covid di Merck #Merck - eunewsit : #Paxlovid , l'EMA valuta l'immissione in commercio della pillola anti #COVID19 di @pfizer . Una decisione dovrebbe… - palermomaniait : Pillola anti-covid Paxlovid di Pfizer, Ema valuta l'autorizzazione del il farmaco - -