Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covid: "Impossibile non pensare al peggio"

Piero Chiambretti positivo per la seconda volta al Covid

Un ricovero in ospedale, la scomparsa della mamma e ora, nuovamente positivo: questo è quanto sta accadendo a Piero Chiambretti. Mal di gola, forte emicrania, il primo tampone negativo: "Avevo sintomi precisi, dovrebbero chiamarlo Emicron non Omicron. Quindi, nonostante un primo tampone negativo al mattino, ho voluto farne un altro la sera, diverso, che intercettasse questa variante, ed ero positivo. Mi sono bruciato con l'acqua calda e ora mi fa paura anche la fredda", ha detto al Corriere della Sera il conduttore di Tiki Taka. Ha scoperto di essere positivo dopo aver prenotato la terza dose: "Questa cosa non fa bene al morale e nemmeno al fisico."

