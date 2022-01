Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covid, due anni dopo la morte della madre (Di lunedì 10 gennaio 2022) Piero Chiambretti è tornato positivo al Covid-19, a due anni di distanza dall’ultima volta che lo ha visto ricoverato per quindici giorni in terapia intensiva e, soprattutto, che lo ha visto faccia a faccia con il lutto più grande, la scomparsa di sua madre. Il virus è tornato, ma questa volta in maniera meno aggressiva Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 10 gennaio 2022)è tornatoal-19, a duedi distanza dall’ultima volta che lo ha visto ricoverato per quindici giorni in terapia intensiva e, soprattutto, che lo ha visto faccia a faccia con il lutto più grande, la scomparsa di sua. Il virus è tornato, ma questa volta in maniera meno aggressiva

Advertising

Corriere : Chiambretti di nuovo positivo: «Brutto colpo, dopo la terza dose. Ma resto convinto sì vax» - laperlaneranera : Vaccino, il dramma di Ilaria: 'Come sono ridotta 7 mesi dopo la prima dose' L'incubo di una 43enne Piero Chiambret… - bossi_p : RT @SkyTG24: Piero #Chiambretti positivo al #Covid per la seconda volta: “Brutto colpo, ma resto sì vax”. - VECTOR_1969 : RT @SkyTG24: Piero #Chiambretti positivo al #Covid per la seconda volta: “Brutto colpo, ma resto sì vax”. - anto_laudisi : RT @SkyTG24: Piero #Chiambretti positivo al #Covid per la seconda volta: “Brutto colpo, ma resto sì vax”. -