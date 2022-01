Piccole e medie imprese artigiane a rischio lockdown (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dal fornaio alle aziende che lavorano i metalli, fino all’ampia varietà delle imprese impegnate nella subfornitura, l’allarme è generalizzato: il costo quintuplicato dell’energia -4,8 volte a dicembre 2021 rispetto all’anno precedente e, addirittura 5,1 volte a novembre – rischia di produrre un lockdown in cui il Covid non c’entra proprio nulla. Con conseguente cassa integrazione e freno a mano tirato sulla ripresa. Regione e Governo agiscano perché l’Europa prenda provvedimenti, arginando questo shock energetico» Il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, è costretto a ridimensionare l’ottimismo che contraddistingue ogni inizio d’anno – per di più un anno in cui il Pil è dato in aumento dell’oltre 4% – a fronte delle segnalazioni che gli arrivano ogni giorno dalle aziende associate. «Chi usa i forni, le attrezzature con importante ... Leggi su udine20 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dal fornaio alle aziende che lavorano i metalli, fino all’ampia varietà delleimpegnate nella subfornitura, l’allarme è generalizzato: il costo quintuplicato dell’energia -4,8 volte a dicembre 2021 rispetto all’anno precedente e, addirittura 5,1 volte a novembre – rischia di produrre unin cui il Covid non c’entra proprio nulla. Con conseguente cassa integrazione e freno a mano tirato sulla ripresa. Regione e Governo agiscano perché l’Europa prenda provvedimenti, arginando questo shock energetico» Il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, è costretto a ridimensionare l’ottimismo che contraddistingue ogni inizio d’anno – per di più un anno in cui il Pil è dato in aumento dell’oltre 4% – a fronte delle segnalazioni che gli arrivano ogni giorno dalle aziende associate. «Chi usa i forni, le attrezzature con importante ...

Advertising

DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - udine20 : Piccole e medie imprese artigiane a rischio lockdown - - udine20 : Piccole e medie imprese artigiane a rischio lockdown - - LombardiaInnova : ?? Quale sarà lo stato di salute delle #PMI nel 2022? Per capirlo serve dare uno sguardo al 2021, anno in cui si è e… - ottopagine : Piccole e medie imprese, avviso per selezionare progetti di investimento #Benevento -