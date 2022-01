Pfizer | l’annuncio improvviso lascia il mondo senza parole | “E’ ufficiale”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il nuovo vaccino anti-Covid contro Omicron sarà pronto a marzo. È quanto ha annunciato in una intervista alla Cnbc Albert Bourla, amministratore delegato di, il quale ha dichiarato appunto che il nuovo vaccino sarà pronto a marzo e ha aggiunto di non sapere se una quarta dose di vaccino sarà necessaria. Bourla ha spiegato che “la speranza è raggiungere qualcosa che ci garantisca una migliore protezione, in particolare contro il contagio, perché la protezione dal ricovero e dai sintomi gravi è già ragionevole, in questo momento, con gli attuali vaccini, fintanto che si fa la terza dose”. L'ad diha annunciato inoltre che l'azienda ha già iniziato a produrre le dosi e ha spiegato che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti che stanno circolando. Aveva già parlato, a fine dicembre, di un vaccino anti Covid di ...