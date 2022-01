Pfizer annuncia il vaccino contro Omicron | sarà pronto a marzo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In un’intervista alla Cnbc l’amministratore delegato di, Albert Bourla, ha dichiarato che il nuovo» e ha detto di non sapere se una quarta dose...

... in Spagna il presidente del governo, Pedro Sanchez ,che Madrid sta valutando di ...il governo spagnolo comprerà nel mese in corso circa 344mila dosi del farmaco anti - Covid orale di: ...Lola stessa agenzia europea per il farmaco. Il responso dovrebbe arrivare nel giro di settimane. E intanto, l 'ad diAlbert Bourla ha annunciato che il vaccino contro sarà pronto a ...L'Ema sta valutando la domanda di autorizzazione per l'antivirale Paxlovid, il farmaco di Pfizer, per il trattamento di Covid-19 in adulti e adolescenti. Lo annuncia la stessa agenzia ...Il nuovo vaccino contro la variante Omcron del Covid - 19 sarà pronto a marzo. Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, precisando che l'azienda ha già iniziato a prod ...