Pfizer annuncia il vaccino contro Omicron | sarà pronto a marzo Ema valuta farmaco orale Paxlovid

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In un’intervista alla Cnbc l’amministratore delegato di, Albert Bourla, ha dichiarato che il nuovo» e ha detto di non sapere se una quarta dose...

... il farmaco di, per il trattamento di Covid - 19 in adulti e adolescenti. Lola stessa Ema. Il responso dovrebbe arrivare nel giro di settimane. Paxlovid è un medicinale antivirale ...... in Spagna il presidente del governo, Pedro Sanchez ,che Madrid sta valutando di ...il governo spagnolo comprerà nel mese in corso circa 344mila dosi del farmaco anti - Covid orale di: ...L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, in un’intervista alla Cnbc ha annunciato che il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo. Il colosso farmaceutico statunitense ha già iniziato a ...“Abbiamo già iniziato a produrre le dosi”, queste le parole dell’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Pfizer, Albert Bourla, per annunciare che il vaccino contro la variante Omicron, che ...