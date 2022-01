Pfizer annuncia il vaccino contro Omicron: «È già in produzione, sarà pronto entro marzo» (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Ema sta valutando la domanda di autorizzazione per l’antivirale Paxlovid, il farmaco di Pfizer, per il trattamento di Covid-19 in adulti e adolescenti. Lo ha annunciato la stessa Agenzia europea del farmaco, facendo sapere che il responso dovrebbe arrivare nel giro di settimane. È invece atteso «entro marzo» il vaccino specifico contro Omicron. Ancora una volta a produrlo è Pfizer, il cui Ceo, Albert Bourla, ha spiegato che l’azienda ha già cominciato a produrre delle dosi e anticipato che il vaccino colpirà anche altre varianti in circolazione. Pfizer: «Il vaccino contro Omicron pronto entro marzo» «La speranza è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Ema sta valutando la domanda di autorizzazione per l’antivirale Paxlovid, il farmaco di, per il trattamento di Covid-19 in adulti e adolescenti. Lo hato la stessa Agenzia europea del farmaco, facendo sapere che il responso dovrebbe arrivare nel giro di settimane. È invece atteso «» ilspecifico. Ancora una volta a produrlo è, il cui Ceo, Albert Bourla, ha spiegato che l’azienda ha già cominciato a produrre delle dosi e anticipato che ilcolpirà anche altre varianti in circolazione.: «Il» «La speranza è ...

