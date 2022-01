Petagna gol da ‘figurina’: le pagelle lo premiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gol di Andrea Petagna con la Sampdoria ha sorpreso tutti, una rovesciata fantastica ha dato i tre punti al Napoli. Un gesto fantastico quello dell’attaccante ex Spal che ha al termine della partita ha dimostrato anche grande maturità, dichiarando di essere sempre pronto a supportare la squadra. Solo elogi per Petagna che in pagella prende voti altissimi dai principali quotidiani. Il gol in rovesciata, che ricorda la figurina di Parola della Panini, fa scattare il plauso di tutti. Petagna: le pagelle con la Sampdoria Il Mattino 7,5: Il verissimo nove. Si piazza al centro dell’attacco e non si fa smuovere nemmeno da un carrarmato. Alla faccia della stazza, tira fuori un gol da farfallina: rovesciata e palla all’incrocio. Come se non bastasse, lotta come un leone su tutto il fronte dell’attacco e non spreca una ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gol di Andreacon la Sampdoria ha sorpreso tutti, una rovesciata fantastica ha dato i tre punti al Napoli. Un gesto fantastico quello dell’attaccante ex Spal che ha al termine della partita ha dimostrato anche grande maturità, dichiarando di essere sempre pronto a supportare la squadra. Solo elogi perche in pagella prende voti altissimi dai principali quotidiani. Il gol in rovesciata, che ricorda la figurina di Parola della Panini, fa scattare il plauso di tutti.: lecon la Sampdoria Il Mattino 7,5: Il verissimo nove. Si piazza al centro dell’attacco e non si fa smuovere nemmeno da un carrarmato. Alla faccia della stazza, tira fuori un gol da farfallina: rovesciata e palla all’incrocio. Come se non bastasse, lotta come un leone su tutto il fronte dell’attacco e non spreca una ...

Advertising

SerieA : Il @sscnapoli vince di misura con la @sampdoria ?? #Petagna segna il gol della partita! ?? #NapoliSamp #SerieATIM??… - realvarriale : Dopo 3 sconfitte consecutive al Maradona @sscnapoli ritrova la vittoria contro @sampdoria.In questa sorta di Squid… - pisto_gol : Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona.… - SiamoPartenopei : 'Un gol da farfallina e tanto lavoro per la squadra', i quotidiani si inchinano a Petagna: pagelle da urlo per il c… - SiamoPartenopei : Petagna super, le pagelle dei quotidiani: 'Gol da farfallina, lotta come un leone' -