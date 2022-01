“Pessimo, cosa ha fatto”. Simona Branchetti, la giornalista Mediaset smaschera Alberto Matano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ancora un botta e risposta tra Alberto Matano e Simona Branchetti dopo il ‘furto’ di ospite avvenuto durante la messa in onda di La vita in diretta e Pomeriggio 5 News di lunedì 5 gennaio 2022. L’invitata di Alberto Matano stava parlando con il marito della donna scomparsa a Trieste, Liliana Resinovich, e in quei momenti è sopraggiunta la notizia della scoperta di un corpo che potrebbe appartenere a lei. Il signor Sebastiano è scoppiato in lacrime e mentre era impegnato in una intervista con la giornalista de La vita in diretta, la giornalista di ‘Pomeriggio Cinque News’ di Simona Branchetti si è resa protagonista di un gesto condannato da Alberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ancora un botta e risposta tradopo il ‘furto’ di ospite avvenuto durante la messa in onda di La vita in diretta e Pomeriggio 5 News di lunedì 5 gennaio 2022. L’invitata distava parlando con il marito della donna scomparsa a Trieste, Liliana Resinovich, e in quei momenti è sopraggiunta la notizia della scoperta di un corpo che potrebbe appartenere a lei. Il signor Sebastiano è scoppiato in lacrime e mentre era impegnato in una intervista con lade La vita in diretta, ladi ‘Pomeriggio Cinque News’ disi è resa protagonista di un gesto condannato da...

