Perché nella musica di Bach si trovano tutte le melodie del mondo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Spesso il pubblico e gli amici mi chiedono quali elementi di musica e cultura persiana siano presenti nelle mie interpretazioni come pianista. È una domanda molto difficile. Personalmente, amando molto le lingue, devo ammettere che nella musica di Bach trovo un modo di coniugare le melodie e articolare le frasi, che mi ricorda molto sia la lingua tedesca, che quella persiana. Per chi non lo sapesse, la lingua persiana, essendo una lingua indoeuropea, deriva come l’indiano, l’inglese e appunto il tedesco dal sanscrito. Spesso, eseguendo Bach, mi sento come un archeologo o un linguista che ha il compito di trovare le affinità tra le varie sonorità musicali e linguistiche, come se stessi completando un puzzle, dandogli una “interpretazione”. Interpretazione deriva dalla ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Spesso il pubblico e gli amici mi chiedono quali elementi die cultura persiana siano presenti nelle mie interpretazioni come pianista. È una domanda molto difficile. Personalmente, amando molto le lingue, devo ammettere cheditrovo un modo di coniugare lee articolare le frasi, che mi ricorda molto sia la lingua tedesca, che quella persiana. Per chi non lo sapesse, la lingua persiana, essendo una lingua indoeuropea, deriva come l’indiano, l’inglese e appunto il tedesco dal sanscrito. Spesso, eseguendo, mi sento come un archeologo o un linguista che ha il compito di trovare le affinità tra le varie sonoritàli e linguistiche, come se stessi completando un puzzle, dandogli una “interpretazione”. Interpretazione deriva dalla ...

Advertising

borghi_claudio : La situazione dei parlamentari non vaccinati delle isole impossibilitati a raggiungere Roma è VERGOGNOSA. Non perch… - Pontifex_it : I Magi partono al sorgere della stella: ci insegnano che bisogna sempre ripartire ogni giorno, nella vita come nell… - iomatrix23 : Ho sempre cercato di difendere questi colori, ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia. È vero che… - DavLucia : Impara dai fiori a essere paziente ad aspettare Perché i fiori lo sanno che dopo un gelido inverno arriva la primav… - GimZ14 : RT @ilva87161350: @PasqualeTotaro E’ già autunno! – ma perché rimpiangere un eterno sole, se siamo impegnati nella scoperta dello splendore… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nella Vitaliano Trevisan, alle estreme conseguenze Non ci sono le "ragioni degli altri" nella scrittura di Trevisan, tanto è radicale la posizione di ... dove però ci si può incontrare altrove (non fuori dall'argomento, perché non c'è un "fuori") ma ...

Lunedì 10 gennaio 2022 (I settimana del Tempo Ordinario - Anno pari) Elkanà, suo marito, le diceva: 'Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore?... Vangelo Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,14 - 20 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella ...

Allegri: "Contro la Roma gara difficile perchè ha ottime individualità" Il Romanista Non ci sono le "ragioni degli altri"scrittura di Trevisan, tanto è radicale la posizione di ... dove però ci si può incontrare altrove (non fuori dall'argomento,non c'è un "fuori") ma ...Elkanà, suo marito, le diceva: 'Anna,piangi?non mangi?è triste il tuo cuore?... Vangelo Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,14 - 20 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò...