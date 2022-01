Perché l’Iran cerca spazio in Asia Centrale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Pressato nel Medio Oriente dai rivali del Golfo, Israele e Stati Uniti, l’Iran cerca sfogo geopolitico in Asia Centrale, sfruttando il lungo confine orientale oltre il Mar Caspio, la Valle del Kashfarud e i valichi di Taybad e Malik. Una regione piena di complessità, dove non solo incontra la presenza competitiva di Russia, Cina e Turchia, ma anche l’instaurarsi di situazioni complicate come il ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan o la crisi istituzionale in Kazakistan, spaventosa proprio per il rischio di ricadute regionali. La scorsa primavera questo interessamento è diventato più esplicito con le tre visite tra Dushanbe e Teheran di funzionari iraniani e tagiki in meno di due mesi: un segno significativo che dopo anni di relazioni fredde, i rapporti diplomatici stavano finalmente migliorando. L’allora ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) Pressato nel Medio Oriente dai rivali del Golfo, Israele e Stati Uniti,sfogo geopolitico in, sfruttando il lungo confine orientale oltre il Mar Caspio, la Valle del Kashfarud e i valichi di Taybad e Malik. Una regione piena di complessità, dove non solo incontra la presenza competitiva di Russia, Cina e Turchia, ma anche l’instaurarsi di situazioni complicate come il ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan o la crisi istituzionale in Kazakistan, spaventosa proprio per il rischio di ricadute regionali. La scorsa primavera questo interessamento è diventato più esplicito con le tre visite tra Dushanbe e Teheran di funzionari iraniani e tagiki in meno di due mesi: un segno significativo che dopo anni di relazioni fredde, i rapporti diplomatici stavano finalmente migliorando. L’allora ...

