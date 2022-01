“Perché la odi?”. Sallusti, tre parole per mettere a tacere Travaglio: scintille in studio dalla Gruber (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non solo di Mario Draghi e del rebus Quirinale, a Otto e Mezzo si è parlato anche dell'emergenza Covid, tornata a bussare con forza alle porte dell'Italia da quando la variante Omicron è divenuta predominante e ha portato con sé un numero di contagi sempre crescente e mai visto prima d'ora. Tra gli ospiti scelti da Lill Gruber per la sua prima puntata del 2022, anche Marco Travaglio e Alessandro Sallusti, con quest'ultimo che non ha perso l'occasione per punzecchiare il “rivale”. “Si continua a confondere il contagio con la malattia - ha dichiarato il direttore di Libero - il problema è quanti di questi contagi diventano malattia e quanti malattia grave. Lì entra pesantemente in gioco il fattore no-vax. Tra l'altro volevo dire a Travaglio che lui la Lombardia proprio la odia, magari la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non solo di Mario Draghi e del rebus Quirinale, a Otto e Mezzo si è parlato anche dell'emergenza Covid, tornata a bussare con forza alle porte dell'Italia da quando la variante Omicron è divenuta predominante e ha portato con sé un numero di contagi sempre crescente e mai visto prima d'ora. Tra gli ospiti scelti da Lillper la sua prima puntata del 2022, anche Marcoe Alessandro, con quest'ultimo che non ha perso l'occasione per punzecchiare il “rivale”. “Si continua a confondere il contagio con la malattia - ha dichiarato il direttore di Libero - il problema è quanti di questi contagi diventano malattia e quanti malattia grave. Lì entra pesantemente in gioco il fattore no-vax. Tra l'altro volevo dire ache lui la Lombardia proprio laa, magari la ...

Advertising

nottodaysatanl : Non avete idea di quanto io odi vivere per me ogni giorno è una tortura tortura desidero davvero ardentemente la m0… - VitaCarmine : RT @MenteBionda: Dentro la sala stampa non c è un giornalista con le palle che odi dire : invece di pungere le persone perché non si potenz… - unachescrive : Le colpe su una parte della popolazione facendone un capro espiatorio buono per gli altri? L'hanno inventato i R… - FL1VK3R : perché penso sempre che * mi odi madonna - bozzamauro1 : @effe1312 Sicuramente dopo questa partita non bisogna pensare di essere fenomeni ma non dimenticare come ci siamo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché odi Neve: non solo sci, una montagna di divertimento Perché esiste un'infinità di ragioni per apprezzarla anche senza sci ai piedi. Sleddog, ciaspolate, ... che nei suoi tanti soggiorni al paesino dedicò una poesia nelle sue Odi barbare. Si prosegue per ...

CONSIDERAZIONI SUL PRESENTE STORICO ... tant'è che il movimento socialista ha dato luogo, al suo interno, a scissioni, ad eresie, ad odi ... Bernstein aveva vinto perché i fatti gli avevano dato ragione, poiché aveva notato l'ascesa allora ...

Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti a Marco Travaglio: "Perché la odi?", tre parole per metterlo a tacere Liberoquotidiano.it esiste un'infinità di ragioni per apprezzarla anche senza sci ai piedi. Sleddog, ciaspolate, ... che nei suoi tanti soggiorni al paesino dedicò una poesia nelle suebarbare. Si prosegue per ...... tant'è che il movimento socialista ha dato luogo, al suo interno, a scissioni, ad eresie, ad... Bernstein aveva vintoi fatti gli avevano dato ragione, poiché aveva notato l'ascesa allora ...