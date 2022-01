Perchè il Tar ha bocciato l’ordinanza De Luca (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ di questo pomeriggio la sentenza del Tar Campania che stabilisce il ritorno in classe per gli studenti della Regione. Alcuni gruppi di genitori No dad e persino il governo avevano fatto appello ai giudici contro l’ordinanza del presidente della Regione che prevedeva la dad fino al 29 gennaio. Domani, dunque, a seguito di questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ di questo pomeriggio la sentenza del Tar Campania che stabilisce il ritorno in classe per gli studenti della Regione. Alcuni gruppi di genitori No dad e persino il governo avevano fatto appello ai giudici controdel presidente della Regione che prevedeva la dad fino al 29 gennaio. Domani, dunque, a seguito di questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

StefanoAndreozz : @carlo_taormina Perché non si entra in tribunale? Il TAR Campania ha trattato l'istanza cautelare 'no-dad' il sabat… - biondi_danilo : @repubblica Premesso che concordo con la decisione del TAR, ma nonostante ciò non festeggio perchè mi chiedo quali… - ilariasotis : io penso a bambini e bambine, genitori, docenti, presidi, a chiunque in poche ore deve rendere possibile andare a… - mauriangelini : #Tar Mentre i singoli Comuni possono continuare a fare come vogliono. Io questa cosa non la capisco. Chi decide se… - _beeinlove_ : 'Il Tar dà ragione alle mamme...' Perché ai padri non importa nulla dell'istruzione dei figli! -