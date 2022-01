"Perché i monoclonali ci sono solo per lei?", "Sarei morto... si informi": Ceccardi-Galli, clamorosa rissa-Covid | Video (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stracci volanti ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. Lo scontro in salsa Covid è tra Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco di Milano, e Susanna Ceccardi, l'esponente della Lega. Nel dettaglio, la rissa esplode sui monoclonali, la cura a cui Galli ha ammesso di aver fatto ricorso nei giorni in cui aveva contratto il Covid dopo e nonostante la terza dose di vaccino, una positività che lo aveva costretto a casa per qualche giorno. "Temo che l'Onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci", apre le danze Galli. Ma la Ceccardi replica secca: "Allora lei Perché si è curato con i monoclonali? Perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stracci volanti ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. Lo scontro in salsaè tra Massimo, l'infettivologo del Sacco di Milano, e Susanna, l'esponente della Lega. Nel dettaglio, laesplode sui, la cura a cuiha ammesso di aver fatto ricorso nei giorni in cui aveva contratto ildopo e nonostante la terza dose di vaccino, una positività che lo aveva costretto a casa per qualche giorno. "Temo che l'Onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci", apre le danze. Ma lareplica secca: "Allorasi è curato con i...

