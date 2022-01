“Perché è finito il matrimonio con Gianni Sperti?”, parla Paola Barale: “non era se stesso” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi”. Paola Barale, diretta e sincera come sempre, si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin, svelando ciò che sente e prova in merito ai due grandi amori della sua vita: Raz Degan e Gianni Sperti. “Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi”., diretta e sincera come sempre, si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin, svelando ciò che sente e prova in merito ai due grandi amori della sua vita: Raz Degan e. “Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

chifuism : ho fatto le 3 per guardare aot perché avevo promesso ad un mio amico di guardarlo insieme e lui aveva appena finito… - blogtivvu : “Perché è finito il matrimonio con Gianni Sperti?”, parla Paola Barale: “non era se stesso”… - Benny3116 : @flayawa Ho appena finito di parlare con questa persona che resta convinta che ha fatto la cosa più giusta e impor… - GinoStigliani : ?? La sola cosa che possa salvare l’uomo è l’amore. E se molti hanno finito per trasformare in banalità questa vera… - i92Jade : @Akira540985264 perché sono già uscita di casa e non ho finito -

Ultime Notizie dalla rete : Perché finito 'Perché è finito il matrimonio con Gianni Sperti?', parla Paola Barale: 'non era se stesso' Paola Barale svela perché è finito il matrimonio con Gianni Sperti Ho subìto mancanze importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità - ha aggiunto Paola Barale - Ora ho imparato a ...

Tir appeso su una scogliera: l'autista portato fuori strada dal Gps L'uomo ha spiegato di essere finito su quella strada perché il suo sistema di navigazione satellitare non era adattato ai veicoli pesanti. Quando si è reso conto che non poteva andare oltre, ha ...

Adriana Volpe Ho pianto stato un pianto liberatorio Ecco perch Gossip News Paola Barale svelail matrimonio con Gianni Sperti Ho subìto mancanze importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità - ha aggiunto Paola Barale - Ora ho imparato a ...L'uomo ha spiegato di esseresu quella stradail suo sistema di navigazione satellitare non era adattato ai veicoli pesanti. Quando si è reso conto che non poteva andare oltre, ha ...