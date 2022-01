Per “Maggio dei libri” arriva la proposta di Fratelli d’Italia Minturno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Minturno – “La mia idea è quella di creare una rassegna originale e accessibile a tutti, con lo scopo di raggiungere congiuntamente tre obiettivi: incentivare la lettura; utilizzare la cultura come strumento di inclusione sociale, coinvolgendo attivamente minori, persone affette da disabilità e anziani; portare la lettura nei luoghi che non sono abitualmente deputati a tale scopo (impianti sportivi, Centri Anziani, Parchi giochi, centri per minori e disabili). Partendo da questo progetto, contiamo di fare insignire Minturno, della qualifica di “Città che legge” entro il prossimo quadriennio, un importante riconoscimento istituito dal Centro per il libro e la lettura, il quale potrebbe garantire la partecipazione ai bandi di finanziamento per la cultura messi a disposizione dallo stesso Ente” dichiara Daniele Amitrano, delegato alle politiche sociali e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 gennaio 2022)– “La mia idea è quella di creare una rassegna originale e accessibile a tutti, con lo scopo di raggiungere congiuntamente tre obiettivi: incentivare la lettura; utilizzare la cultura come strumento di inclusione sociale, coinvolgendo attivamente minori, persone affette da disabilità e anziani; portare la lettura nei luoghi che non sono abitualmente deputati a tale scopo (impianti sportivi, Centri Anziani, Parchi giochi, centri per minori e disabili). Partendo da questo progetto, contiamo di fare insignire, della qualifica di “Città che legge” entro il prossimo quadriennio, un importante riconoscimento istituito dal Centro per il libro e la lettura, il quale potrebbe garantire la partecipazione ai bandi di finanziamento per la cultura messi a disposizione dallo stesso Ente” dichiara Daniele Amitrano, delegato alle politiche sociali e ...

