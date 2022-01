Per Brunetta il governo non è diviso: “Lavoriamo per tenere il Paese aperto” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Per Brunetta il governo non è diviso: “Troppo nervosismo non fa bene a nessuno. Non alla politica, non ai media, non agli opinion leader. Paradossalmente, l’istituzione più tranquilla è proprio il governo, nonostante venga dipinto erroneamente come luogo di risse e di baruffe”. Questo è ciò che dice il ministro della Pubblica amministrazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Vaccini svolta straordinaria”, ne è convinto Brunetta Nuovo decreto legge governo 5 gennaio 2022: ecco cosa prevede Renzi invita alla “Quarantena anche per la politica” Continua l’impegno del governo contro il coronavirus Discoteche chiuse, polemiche aperte Salvini: “governo ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Perilnon è: “Troppo nervosismo non fa bene a nessuno. Non alla politica, non ai media, non agli opinion leader. Paradossalmente, l’istituzione più tranquilla è proprio il, nonostante venga dipinto erroneamente come luogo di risse e di baruffe”. Questo è ciò che dice il ministro della Pubblica amministrazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Vaccini svolta straordinaria”, ne è convintoNuovo decreto legge5 gennaio 2022: ecco cosa prevede Renzi invita alla “Quarantena anche per la politica” Continua l’impegno delcontro il coronavirus Discoteche chiuse, polemiche aperte Salvini: “...

