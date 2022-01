Pensioni Anticipate 2022: ultime novità su proroga Opzione donna e lavoro di cura (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la manovra del Governo, anche per l’anno 2022 è stata prorogata per 12 mesi l’ Opzione donna, una forma di pensionamento anticipato che permette alle donne di uscire dal mondo del lavoro in anticipo, con il ricalcolo contributivo dell’assegno. Dal 31 dicembre 2021 le lavoratrici che hanno maturato almeno 58 anni di età (59 se lavoratrici autonome) e 35 di contributi possono così andare in pensione con l’assegno che verrà calcolato dall’Inps in maniera contributiva con tagli dal 20% al 30% dell’importo finale. Pensioni Anticipate 2022: proroga di Opzione donna: come funziona Ricordiamo, come spiega l’INPS in una nota che ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la manovra del Governo, anche per l’annoè statata per 12 mesi l’, una forma di pensionamento anticipato che permette alle donne di uscire dal mondo delin anticipo, con il ricalcolo contributivo dell’assegno. Dal 31 dicembre 2021 le lavoratrici che hanno maturato almeno 58 anni di età (59 se lavoratrici autonome) e 35 di contributi possono così andare in pensione con l’assegno che verrà calcolato dall’Inps in maniera contributiva con tagli dal 20% al 30% dell’importo finale.di: come funziona Ricordiamo, come spiega l’INPS in una nota che ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - filadelfo72 : Pensioni anticipate febbraio 2022, le ultime notizie sul calendario dei pagamenti - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - Giusepp89974693 : @EmanuelaErre Ecco perché non vanno alle votazioni anticipate, perché non hanno ancora maturato le pensioni d oro c… -