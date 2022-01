Pedro Almodóvar, un nuovo film con Cate Blanchett (Di lunedì 10 gennaio 2022) A distanza di pochi mesi dall’uscita di Madres paralelas, la sua ultima fatica cinematografica con protagonista Penelope Cruz, Pedro Almodóvar sarebbe già pronto a tornare dietro la cinepresa. Stando a quanto riporta Variety, infatti, il regista di origini ispaniche è alle prese con la lavorazione della sua prima pellicola completamente in inglese. Si intitolerà A Manual for Cleaning Women (“Un manuale per donne delle pulizia”) e tra coloro che prenderanno parte alla sua realizzazione ci sarà niente meno che l’attrice due volte Premio Oscar Cate Blanchett. A Manual For Cleaning Women, l’adattamento di Pedro Almodóvar Dopo ben 40 anni dal suo debutto sulla scena internazionale, Pedro Almodóvar dirigerà per la prima volta in assoluto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) A distanza di pochi mesi dall’uscita di Madres paralelas, la sua ultima fatica cinematografica con protagonista Penelope Cruz,sarebbe già pronto a tornare dietro la cinepresa. Stando a quanto riporta Variety, infatti, il regista di origini ispaniche è alle prese con la lavorazione della sua prima pellicola completamente in inglese. Si intitolerà A Manual for Cleaning Women (“Un manuale per donne delle pulizia”) e tra coloro che prenderanno parte alla sua realizzazione ci sarà niente meno che l’attrice due volte Premio Oscar. A Manual For Cleaning Women, l’adattamento diDopo ben 40 anni dal suo debutto sulla scena internazionale,dirigerà per la prima volta in assoluto un ...

Cruise_Girl_9 : RT @vitaveramente: • pedro almodóvar ti distingui per lo stile: colorato, un po' eccentrico, tutto tuo. non tutti ti capiscono e possono en… - __theseconds : RT @vitaveramente: • pedro almodóvar ti distingui per lo stile: colorato, un po' eccentrico, tutto tuo. non tutti ti capiscono e possono en… - micaelalamorte : RT @RBcasting: Cate Blanchett sarà la protagonista del primo lungometraggio in lingua inglese di Pedro Almodóvar, “A Manual for Cleaning Wo… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'attrice australiana interpreterà e produrrà A Manual for Cleaning Women, la prima pellicola non i… - livia94077553 : Il regista premio Oscar Pedro Almodovar ha diretto Cuesta nel lungometraggio del 2016 Silencio. -