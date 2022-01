Pd: Letta e Barca all'Agorà online del Forum disuguaglianze e diversità (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - Dopo la pausa natalizia riprendono le Agorà volute dal segretario del Pd Enrico Letta per costruire il programma del centrosinistra. Venerdì pomeriggio alle 17 inizia un ciclo di Agorà promosso dagli animatori del Forum disuguaglianze e diversità. Lo rende noto il Pd. 'Più potere e libertà ai diciotto anni, con un passaggio generazionale più giusto' è il titolo dell'incontro che si terrà online per garantire la più ampia partecipazione nel rispetto delle norme anti-Covid. Si comincia dai giovani per far fronte alla grave crisi generazionale dell'Italia che si esprime in pochi laureati rispetto alla media Ue, un alto numero di NEET, ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano, retribuzioni di entrata più basse di venti anni fa e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - Dopo la pausa natalizia riprendono levolute dal segretario del Pd Enricoper costruire il programma del centrosinistra. Venerdì pomeriggio alle 17 inizia un ciclo dipromosso dagli animatori del. Lo rende noto il Pd. 'Più potere e libertà ai diciotto anni, con un passaggio generazionale più giusto' è il titolo dell'incontro che si terràper garantire la più ampia partecipazione nel rispetto delle norme anti-Covid. Si comincia dai giovani per far fronte alla grave crisi generazionale dell'Italia che si esprime in pochi laureati rispetto alla media Ue, un alto numero di NEET, ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano, retribuzioni di entrata più basse di venti anni fa e il ...

