Pd | Boccia | “Noi insistiamo su un presidente della Repubblica garante dell’unità nazionale”

ROMA – "Letta è stato è stato molto chiaro e semplice sin dal primo momento, non c'è una strategia misteriosa o i due forni". E' Francesco Boccia a rivendicare la 'limpidezza' del Pd sul Quirinale alla vigilia della direzione convocata dal segretario. "Noi insistiamo su un presidente della Repubblica garante dell'unità nazionale e per essere tale dobbiamo votarlo tutti assieme", ha ribadito il responsabile Enti locali del Pd mostrando l'ennesimo stop alle velleità di Silvio Berlusconi: "Il centrodestra gioca sulla pelle degli italiani". E ancora: "Ci aspettiamo dagli altri partiti condivisione almeno sul metodo", ha sottolineato oggi Boccia. Più delicato l'altro aspetto del ragionamento del segretario dem, che riguarda ...

