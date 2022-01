Pattinaggio artistico, Europei 2022: Daniel Grassl, si può fare! L’altoatesino a caccia del podio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sognare in grande si può. Avrà certamente un sapore speciale in chiave Italia la gara individuale maschile, prova cardine dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, in scena a Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio. A competere per il podio ci sarà infatti, oltre a Matteo Rizzo, già bronzo nel 2019, il talento Daniel Grassl, quarto classificato nell’ultima edizione disputata a Graz (Austria). L’altoatesino seguito da Lorenzo Magri si presenterà sul ghiaccio estone forgiato dall’ottima terza piazza centrata in occasione della tappa del Grand Prix di Torino, risultato con cui ha compiuto un significativo passo in avanti in termini di ranking e visibilità. Non sarà una sfida semplice, sia chiaro, ma se l’atleta delle Fiamme Oro riuscirà a ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sognare in grande si può. Avrà certamente un sapore speciale in chiave Italia la gara individuale maschile, prova cardine dei Campionatidi, in scena a Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio. A competere per ilci sarà infatti, oltre a Matteo Rizzo, già bronzo nel 2019, il talento, quarto classificato nell’ultima edizione disputata a Graz (Austria).seguito da Lorenzo Magri si presenterà sul ghiaccio estone forgiato dall’ottima terza piazza centrata in occasione della tappa del Grand Prix di Torino, risultato con cui ha compiuto un significativo passo in avanti in termini di ranking e visibilità. Non sarà una sfida semplice, sia chiaro, ma se l’atleta delle Fiamme Oro riuscirà a ...

