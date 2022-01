Parigi, il gioco-tortura di due nordafricani: anziani costretti a correre trascinati da un’auto (Video) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Parigi, 10 gen — Il Video riprende due uomini all’interno di un’auto. Ridono sguaiatamente e parlano in francese con marcato accento straniero, probabilmente sono nordafricani. Il veicolo è in movimento. Dal finestrino abbassato il guidatore afferra due passanti — prima uno poi l’altro — e li trattiene per le braccia, trascinandoli per diversi metri, per poi lasciarli di colpo, facendoli cadere rovinosamente per terra. Sono due anziani, e mentre vengono trattenuti a forza arrancano a fatica, in maniera disperata, per stare al passo con la velocità dell’auto. Chiedono ai due di fermare l’automobile. Altre risate dei nordafricani. Il commento «risatine della serata» e una ghirlanda di emoji sorridenti accompagna il Video, pubblicato dal conducente sui suoi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 gennaio 2022), 10 gen — Ilriprende due uomini all’interno di. Ridono sguaiatamente e parlano in francese con marcato accento straniero, probabilmente sono. Il veicolo è in movimento. Dal finestrino abbassato il guidatore afferra due passanti — prima uno poi l’altro — e li trattiene per le braccia, trascinandoli per diversi metri, per poi lasciarli di colpo, facendoli cadere rovinosamente per terra. Sono due, e mentre vengono trattenuti a forza arrancano a fatica, in maniera disperata, per stare al passo con la velocità dell’auto. Chiedono ai due di fermare l’automobile. Altre risate dei. Il commento «risatine della serata» e una ghirlanda di emoji sorridenti accompagna il, pubblicato dal conducente sui suoi ...

Advertising

ElBuitr64021431 : Mi gioco una pizza e birra per asporto che Nadal non vincerà più tornei del grande slam, nemmeno Parigi. Forse un 1… - Sabri_Signo : #Parigi @MuseeOrsay Gennaio 2016 'Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini' #Eraclito - PIDARTE : 'Luci ed ombre, morbido e duro, un gioco di opposti che crea un'opera d'arte' #autoreignoto #HeradiSamo VI secolo… - OTP_Korosensei : Sarà impossibile crescere su twitter senza foto per non farmi sgamare dalla ragazza ma devo arrivare dal nulla a pi… - alexisapples : RT @Marti__80: Anche oggi entro su twitter solo per scoprire il nuovo motivo per cui soleil anastasia sorge aka figa di parigi dovrebbe ess… -