Papa Francesco riabilita Jeannine Gramick, la suora paladina dei diritti Lgbtqi negli Usa: “Grazie per la tua compassione e tenerezza” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Papa Francesco ha scritto una lettera alla religiosa americana Jeannine Gramick, paladina dei diritti Lgbtqi negli Stati Uniti. Un gesto che viene interpretato come una vera e propria riabilitazione, dopo che la suora, co-fondatrice del Ministero delle Nuove Vie dell’Apostolato Cattolico, negli anni passati era stata bersagliata sia dall’episcopato Usa che dalle sanzioni punitive della Santa Sede. Suor Gramick – ricorda la rivista dei gesuiti statunitensi America – festeggia i 50 anni di lavoro e di sostegno per le persone Lgbtqi. Indicando il suo anniversario come motivo della propria lettera, il Papa si congratula con lei in spagnolo per “50 anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha scritto una lettera alla religiosa americanadeiStati Uniti. Un gesto che viene interpretato come una vera e propriazione, dopo che la, co-fondatrice del Ministero delle Nuove Vie dell’Apostolato Cattolico,anni passati era stata bersagliata sia dall’episcopato Usa che dalle sanzioni punitive della Santa Sede. Suor– ricorda la rivista dei gesuiti statunitensi America – festeggia i 50 anni di lavoro e di sostegno per le persone. Indicando il suo anniversario come motivo della propria lettera, ilsi congratula con lei in spagnolo per “50 anni di ...

vaticannews_it : #9gennaio #PapaFrancesco all'Angelus : pregare nelle difficoltà “ci fa sentire figli amati da Dio'. Impariamo da Ge… - Agenzia_Ansa : 'I preti No vax non distribuiscano la comunione': lo ha deciso il vescovo di Teano Calvi Giacomo Cirulli. Il prelat… - Agenzia_Ansa : Nella lotta al Covid 'la carenza di fermezza decisionale e di chiarezza comunicativa genera confusione, crea sfiduc… - rpp_tweet : RT @BenedettaFrucci: “In nome della protezione delle diversità, si finisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio di far… - AngiolinaRuta : RT @Agenzia_Ansa: Nella lotta al Covid 'la carenza di fermezza decisionale e di chiarezza comunicativa genera confusione, crea sfiducia e m… -