Paola Turani, post body positive tre mesi dopo il parto: «Rispettiamoci, vogliamoci bene» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prova allo specchio superata. A tre mesi dalla nascita del piccolo Enea Francesco, Paola Turani si sente più completa e felice che mai. A dichiararlo è la stessa influencer in un lungo messaggio body positive pubblicato accanto a due foto in intimo. Nella prima, scattata lo scorso anno, la modella sfoggia un fisico scolpito da vera atleta, nella seconda, immortalata a dodici settimane dal parto, le forme si fanno più morbide e sinuose, a causa di un leggero aumento di peso che «non sa se ritornerà come prima». Eppure la soddisfazione per aver portato a termine la gravidanza con successo compensa qualsiasi preoccupazione e Paola Turani lo scrive a chiare lettere. Il messaggio body positive di Paola ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prova allo specchio superata. A tredalla nascita del piccolo Enea Francesco,si sente più completa e felice che mai. A dichiararlo è la stessa influencer in un lungo messaggiopubblicato accanto a due foto in intimo. Nella prima, scattata lo scorso anno, la modella sfoggia un fisico scolpito da vera atleta, nella seconda, immortalata a dodici settimane dal, le forme si fanno più morbide e sinuose, a causa di un leggero aumento di peso che «non sa se ritornerà come prima». Eppure la soddisfazione per aver portato a termine la gravidanza con successo compensa qualsiasi preoccupazione elo scrive a chiare lettere. Il messaggiodi...

