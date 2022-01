Paola Barale svela il vero motivo del divorzio con Gianni Sperti | “Presa in giro | non era sé stesso”

Leggi su biccy

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ieriè tornata in tv con una bella intervista a Verissimo. La showgirl ha ripercorso la sua carriera e la sua vita sentimentale, soffermandosi sul matrimonio cone i 13 anni di fidanzamento con Raz Degan. “Sono stata sposata ed eravamo innamorati.appartiene ad un periodo della mia vita di passaggio. Devo confessare che mi sposerei tutti i giorni, sono un’inguaribile romantica. Raz invece è stato un viaggio meraviglioso che io non pensavo nemmeno di intraprendere. Lui è davuna persona tanto diversa da me, però insieme abbiamo camminato tanto. Mi ha insegnato a spostare dei limiti. Lui è uno che va troppo veloce, io invece ogni tanto ho bisogno di fermarmi e spero che il mio compagno qualche volta si fermi a guardarmi. L’amore mi ha travolto, ...