Paola Barale, a Verissimo la rivelazione inaspettata: «Non ho mai voluto avere figli» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paola Barale, ospite a Verissimo, ha rivelato: «Non ho mai avuto il desiderio di diventare mamma». Caschetto biondo e forma smagliante, la showgirl ha raccontato di essere alle prese con un trasloco e, alla domanda della Toffanin sulla maternità mai avuta riponde: «Ho sempre avuto la fortuna di fare tutto quello che volevo. Ma sin da piccola non ho mai voluto figli». «Con nessuno dei miei ex compagni – continua Paola – avrei fatto un figlio. Meglio così, vedi come sono andate a finire le storie?» dice tra una risata e l’altra. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 10 gennaio 2022), ospite a, ha rivelato: «Non ho mai avuto il desiderio di diventare mamma». Caschetto biondo e forma smagliante, la showgirl ha raccontato di essere alle prese con un trasloco e, alla domanda della Toffanin sulla maternità mai avuta riponde: «Ho sempre avuto la fortuna di fare tutto quello che volevo. Ma sin da piccola non ho mai». «Con nessuno dei miei ex compagni – continua– avrei fatto uno. Meglio così, vedi come sono andate a finire le storie?» dice tra una risata e l’altra.

