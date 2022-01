Pallavolo: Righi (pres. Lega), 'mascherina Vibo? Già da ottobre squadre la usano in allenamento' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Più di un anno fa inviammo alle nostre squadre una mascherina sperimentale fatta dal Politecnico di Torino, mascherina che veniva utilizzata all'epoca dai maratoneti che avevano uno sforzo aerobico sicuramente superiore ai nostri atleti, per poter giocare con la mascherina quando eravamo nel pieno della pandemia, nella prima ondata, ma i giocatori l'hanno indossata ed hanno detto che non si respirava ed era impossibile giocare in quelle condizioni. Visto che l'evidenza scientifica non era tale dal poterli obbligare lasciammo perdere. Ora devo dire che da tre o quattro mesi i giocatori in allenamento indossano la mascherina, quella di Vibo Valentia è il primo caso in una partita ufficiale ma da ottobre le mascherine vengono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Più di un anno fa inviammo alle nostreunasperimentale fatta dal Politecnico di Torino,che veniva utilizzata all'epoca dai maratoneti che avevano uno sforzo aerobico sicuramente superiore ai nostri atleti, per poter giocare con laquando eravamo nel pieno della pandemia, nella prima ondata, ma i giocatori l'hanno indossata ed hanno detto che non si respirava ed era impossibile giocare in quelle condizioni. Visto che l'evidenza scientifica non era tale dal poterli obbligare lasciammo perdere. Ora devo dire che da tre o quattro mesi i giocatori inindossano la, quella diValentia è il primo caso in una partita ufficiale ma dale mascherine vengono ...

