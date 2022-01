Pallavolo: Giani (Modena), 'mascherina Vibo iniziativa personale, in Brasile la usano sempre' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Giocare indossando la mascherina è un'iniziativa molto personale, visto i protocolli che abbiamo, viene lasciato alla sensibilità dell'atleta. Per esempio in Brasile è molto diffusa". Andrea Giani, mito della Pallavolo ai temi della "generazione di fenomeni" e allenatore oggi del Modena, non è sorpreso dall'iniziativa del club di Vibo Valentia. "Seguo diversi campionati -dice all'Adnkronos in tecnico-, qualche volta vedo giocatori con la mascherina. Non sono colpito, è una scelta personale in allenamento o partita, proprio nel Vibo c'è lo schiacciatore brasiliano Maurizio Borges, e il centrale Lucao che la usano sempre. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Giocare indossando laè un'molto, visto i protocolli che abbiamo, viene lasciato alla sensibilità dell'atleta. Per esempio inè molto diffusa". Andrea, mito dellaai temi della "generazione di fenomeni" e allenatore oggi del, non è sorpreso dall'del club diValentia. "Seguo diversi campionati -dice all'Adnkronos in tecnico-, qualche volta vedo giocatori con la. Non sono colpito, è una sceltain allenamento o partita, proprio nelc'è lo schiacciatore brasiliano Maurizio Borges, e il centrale Lucao che la. ...

