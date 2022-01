Palermo | nessun nuovo caso di positività al Covid-19 oggi C’è una negativizzazione

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Migliora la situazione in casa. L'incubo-19 resta incessante ma non è stata riscontrataalcunatra i tesserati. Anzi, il numero degli indisponibili è diminuito

Migliora la situazione in casa Palermo. L'incubo Covid-19 resta incessante ma non è stata riscontrata oggi alcuna positività tra i tesserati. Anzi, il numero degli indisponibili è diminuito ...Tutti i calciatori del Palermo risultati negativi al ciclo di tamponi odierno sono a disposizione di mister Baldini per gli allenamenti ...