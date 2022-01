Palermo, caso di legionella a Villa Niscemi: chiusa la sede di rappresentanza del Comune e dipendenti trasferiti. In corso sanificazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) La sede di rappresentanza del Comune di Palermo, Villa Niscemi, è chiusa da oltre tre settimane per la presenza dei batteri della legionella. Lo ha riportato in mattinata il Giornale di Sicilia, spiegando che il sindaco Leoluca Orlando ha trasferito con un ordine di servizio tutti gli impiegati nelle altre sedi del Comune, a Palazzo delle Aquile e Palazzo Galletti, nel centro storico de capoluogo siciliano. La legionella è un batterio che può causare gravi varianti di polmonite, con un tasso di mortalità del 10-15%. È conosciuta anche nella sua forma simil-influenzale come “febbre di Pontiac“, a decorso benigno. Si propaga attraverso le condutture cittadine e gli impianti idrici degli edifici. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladideldi, èda oltre tre settimane per la presenza dei batteri della. Lo ha riportato in mattinata il Giornale di Sicilia, spiegando che il sindaco Leoluca Orlando ha trasferito con un ordine di servizio tutti gli impiegati nelle altre sedi del, a Palazzo delle Aquile e Palazzo Galletti, nel centro storico de capoluogo siciliano. Laè un batterio che può causare gravi varianti di polmonite, con un tasso di mortalità del 10-15%. È conosciuta anche nella sua forma simil-influenzale come “febbre di Pontiac“, a debenigno. Si propaga attraverso le condutture cittadine e gli impianti idrici degli edifici. Il ...

