Pale eoliche tra le viti del Primitivo. Due parchi da 40 torri in attesa di valutazione del ministero. Contrari la Regione e 2 Comuni (Di lunedì 10 gennaio 2022) La corsa all’eolico continua. Anche in Puglia. A dispetto di uliveti e, naturalmente, vigneti. Estesi su larghe porzioni del paesaggio regionale. Così rilevanti da esserne a tutti gli effetti elementi distintivi. Anzi, in alcuni casi, identificativi. Come accade in un’area compresa tra il territorio di Taranto e quello di Brindisi. Dove, oltre a conservarsi diverse masserie anche di pregio storico e lunghe delimitazioni realizzate con caratteristici muretti a secco, si coltiva il Primitivo di Manduria, un celebre vino rosso, Doc dal 1974. Del quale nel 2020 sono stare prodotte oltre 28milioni di bottiglie che corrispondono a più di 21milioni di litri. Per un giro d’affari di 182 milioni di euro. Con un aumento del 26% rispetto al 2019. Insomma un importante traino all’economia. Evidentemente trascurabile. Già perché in quelle zone sono in progetto due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) La corsa all’eolico continua. Anche in Puglia. A dispetto di uliveti e, naturalmente, vigneti. Estesi su larghe porzioni del paesaggio regionale. Così rilevanti da esserne a tutti gli effetti elementi distintivi. Anzi, in alcuni casi, identificativi. Come accade in un’area compresa tra il territorio di Taranto e quello di Brindisi. Dove, oltre a conservarsi diverse masserie anche di pregio storico e lunghe delimitazioni realizzate con caratteristici muretti a secco, si coltiva ildi Manduria, un celebre vino rosso, Doc dal 1974. Del quale nel 2020 sono stare prodotte oltre 28milioni di bottiglie che corrispondono a più di 21milioni di litri. Per un giro d’affari di 182 milioni di euro. Con un aumento del 26% rispetto al 2019. Insomma un importante traino all’economia. Evidentemente trascurabile. Già perché in quelle zone sono in progetto due ...

