Pa: Brunetta, 'piano per dotarla di tutte le competenze necessarie per realizzare Pnrr' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Il piano strategico 'Ri-formare la Pa. Persone qualificate per qualificare il Paese' che è stato presentato oggi permetterà di "dotare la pubblica amministrazione di tutte le competenze necessarie per realizzare il Pnrr". Ad affermarlo a 'Radio Radicale' è il ministro della Pa, Renato Brunetta che oggi ha presentato a Palazzo Vidoni il nuovo piano strategico. "Da almeno 10 anni - sottolinea Brunetta - non si investiva più nella pubblica amministrazione. Il turnover era bloccato, era bloccato il salario di produttività, il salario accessorio. La Pa perdeva dipendenti, qualifiche, giovani, gli anziani se ne andavano. La Pa invecchiava progressivamente. Siamo arrivati a 3,2 milioni di dipendenti con un'età ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Ilstrategico 'Ri-formare la Pa. Persone qualificate per qualificare il Paese' che è stato presentato oggi permetterà di "dotare la pubblica amministrazione dileperil". Ad affermarlo a 'Radio Radicale' è il ministro della Pa, Renatoche oggi ha presentato a Palazzo Vidoni il nuovostrategico. "Da almeno 10 anni - sottolinea- non si investiva più nella pubblica amministrazione. Il turnover era bloccato, era bloccato il salario di produttività, il salario accessorio. La Pa perdeva dipendenti, qualifiche, giovani, gli anziani se ne andavano. La Pa invecchiava progressivamente. Siamo arrivati a 3,2 milioni di dipendenti con un'età ...

Advertising

telodogratis : Pa: Brunetta, ‘piano per dotarla di tutte le competenze necessarie per realizzare Pnrr’ - sulsitodisimone : Pa: Brunetta, 'piano per dotarla di tutte le competenze necessarie per realizzare Pnrr' - fisco24_info : Pa: Brunetta, 'piano per dotarla di tutte le competenze necessarie per realizzare #Pnrr': Il piano strategico 'Ri-f… - italiaserait : Pa: Brunetta, ‘piano per dotarla di tutte le competenze necessarie per realizzare Pnrr’ - TV7Benevento : Pa: Brunetta, 'piano per dotarla di tutte le competenze necessarie per realizzare Pnrr'... -