OTOMO The Complete Works | il ritorno dell’autore di Akira

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La casa editrice Kodansha ha annunciato il progettoThe, nel quale ogni singola opera di Katsuhiroverrà ripubblicata, dagli storyboard dia molti lavori fuori catalogo da anni Il nuovo anno comincia alla grande, per fan e collezionisti del sensei Katsuhiro. L’autore asceso al mito con, in collaborazione con la casa editrice Kodansha, ha annunciato una nuova serie che mira a raccogliere trent’anni di arte. Il progetto si chiamaThe, e raccoglierà non solo i manga del sensei, ma anche bozze, saggi e altre chicche. L’obbiettivo è quello di rivivere la carriera di questo grande autore, in ordine quasi cronologico, con alcune eccezioni. Non solo ...

... il film live - action World Apartment Horror del 1992 (co - scritto e diretto da Katsuhiro...Movie , senza contare il suo lavoro svolto sull'anime Macross Plus , ha collaborato con Satoshi ...... vicino ad opere come Devilman ma anche a Ghost inShell e Alita, come peraltro dichiarato ... Non potrei concepire la mia crescita come lettore senza Rumiko Takahashi, Katsuhiroo Naoki ...La casa editrice Kodansha ha annunciato il progetto OTOMO The Complete Works, nel quale ogni singola opera di Katsuhiro Otomo verrà ripubblicata.