Oroscopo di Paolo Fox 11 gennaio | martedì pieno d’amore e lavoro

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ariete – giornata alquanto agitato per quanto riguarda le vostre questioni amorose. Certe un equilibro. Sulavete nuovi progetti in vista, per questo siete così fiduciosi nel futuro. Toro – si tratta di una giornata abbastanza importante per fare delle proposte che contano. Sul, avete molte idee che vi frullano nella testa, ponderate bene le vostre scelte. Gemelli – oggi avete una bella carica vitale, nonostante le mille difficoltà. Sulfate le vostre scelte con calma e attenzione. Il giorno 13 la Luna transiterà nel vostro segno e vi porterà buone nuove. Cancro – In amore, non è detto che manchi il sentimento, ma sicuramente molte cose so cambiate da un po’ di tempo. Gli affari, invece, sono un po’ in crisi o in revisione.diFox, clicca qui ed entra nel ...