Oroscopo di Barbanera 10 gennaio | ecco le stelle di questo lunedì

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Con la Luna quadrata a Plutone, in mattinata un possibile, magnetico incontro speciale. Cercate però di non cacciarvi in situazioni intricate. Toro (21/4 – 20/5) – Nel pomeriggio, visto la Luna in sestile a Giove, nell'attività e in famiglia avrete la capacità di portare chiarezza anche nelle questioni più confuse. Gemelli (21/5 – 21/6) – Mattinata con la Luna infastidita da Plutone, e voi in continua apprensione e ansia. Nel prosieguo delle ore, le cose miglioreranno sensibilmente. Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie a Urano, avrete un ottimo spirito d'iniziativa per condurre in porto tutti gli affari che vorrete. Puntate anche sulla vostra proverbiale intuizione.