Oroscopo del Sud, edizione serale: soddisfazioni in arrivo per Leone, Scorpione e Capricorno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'Oroscopo del Sud questa sera, Lunedì 10 Gennaio 2022, segno per segno. ARIETE: donandovi un fascino particolare, questa sera la Luna nel segno promuoverà le vostre iniziative, soprattutto se cercate contatti e clienti. Innamorato, usa il successo che otterrai in questo giorno per rendere geloso il tuo partner. TORO: questa sera non trascurare il tuo percorso di crescita spirituale per seguire solo il ritmo frenetico della vita quotidiana. Nelle questioni sentimentali, dovrai aspettare che i tuoi sogni d'amore diventino realtà. GEMELLI: il tuo lavoro oggi è stato molto gratificante: le idee questa sera saranno brillanti e i tuoi colleghi troveranno riferimenti importanti. In ambito privato avrete la soddisfazione e l'affetto di vecchie conoscenze, mentre il vostro partner starà bene. CANCRO: mentre la luna crea confusione, questa sera le ...

