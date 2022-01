Ordinanza scuole Campania, presentata la documentazione al Tar (Di lunedì 10 gennaio 2022) #COVID19; Ordinanza scuole, presentata documentazione AL TAR (a cura dell’Unità di Crisi) Ecco la sintesi dei contenuti delle documentazioni inviate al Tar Campania in relazione all’Ordinanza n.1 del 7 gennaio 2022: 1) Nessuna violazione del decreto legge n.111/2022, risultando provata una condizione di eccezionale e straordinaria necessità attestata, tra l’altro, da: -Rt di ospedalizzazione pari a 1,78, che indica il raddoppio dei ricoveri Covid in arco settimanale; – esaurimento posti letto pediatrici Covid, nella regione con popolazione più giovane d’Italia; – blocco già decretato delle attività sanitarie di elezione; -previsione di certo esaurimento di posti letto di degenza Covid nel breve periodo in mancanza di misure immediate; 2) Le misure nazionali non sono fondate sul ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 10 gennaio 2022) #COVID19;AL TAR (a cura dell’Unità di Crisi) Ecco la sintesi dei contenuti delle documentazioni inviate al Tarin relazione all’n.1 del 7 gennaio 2022: 1) Nessuna violazione del decreto legge n.111/2022, risultando provata una condizione di eccezionale e straordinaria necessità attestata, tra l’altro, da: -Rt di ospedalizzazione pari a 1,78, che indica il raddoppio dei ricoveri Covid in arco settimanale; – esaurimento posti letto pediatrici Covid, nella regione con popolazione più giovane d’Italia; – blocco già decretato delle attività sanitarie di elezione; -previsione di certo esaurimento di posti letto di degenza Covid nel breve periodo in mancanza di misure immediate; 2) Le misure nazionali non sono fondate sul ...

