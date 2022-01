Ora il fisco dà la caccia agli evasori anche dai social: l’ultima arma per affinare la caccia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il fisco ha affinato le armi negli ultimi anni, e per mantenersi al passo con i tempi ha ovviamente introdotto strumenti digitali e tecnologici. l’ultima miglioria, come scrive il quotidiano Libero, riguarda i social network, spazio web sociale che praticamente ogni italiano utilizza con quotidianità tutti i giorni. fisco e social, 10/1/2022 – Computermagazine.itEbbene, secondo quanto scritto dal giornale sul suo sito online, il fisco starebbe utilizzando i social per scovare i furbetti che non pagano le tasse, gli evasori. In che modo vi starete chiedendo voi, semplicemente visionando le foto che postate, il vostro stile di vita, quindi se fate vacanze da mille e una notte, se girate su una supercar, e se mostrate orologi costosi. ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilha affinato le armi negli ultimi anni, e per mantenersi al passo con i tempi ha ovviamente introdotto strumenti digitali e tecnologici.miglioria, come scrive il quotidiano Libero, riguarda inetwork, spazio webe che praticamente ogni italiano utilizza con quotidianità tutti i giorni., 10/1/2022 – Computermagazine.itEbbene, secondo quanto scritto dal giornale sul suo sito online, ilstarebbe utilizzando iper scovare i furbetti che non pagano le tasse, gli. In che modo vi starete chiedendo voi, semplicemente visionando le foto che postate, il vostro stile di vita, quindi se fate vacanze da mille e una notte, se girate su una supercar, e se mostrate orologi costosi. ...

