Omicidio Regeni, nuova udienza in attesa della verità (Di lunedì 10 gennaio 2022) sulla morte dell’italiano avvenuta al Cairo sei anni fa. Imputati quattro 007 egiziani Oggi, 10 gennaio, si è riaperto il procedimento, davanti a un nuovo gup, per fare chiarezza sull’Omicidio di Giulio Regeni. L’udienza arriva dopo lo stop del 14 ottobre, quando i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma avevano dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizi0. Imputati per la morte di Regeni sono quattro 007 egiziani: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Per i quattro le accuse sono a vario titolo di sequestro di persona pluriaggravato, lesioni aggravate e concorso in Omicidio aggravato. Leggi anche: Caso Regeni, “responsabilità diretta della Repubblica araba ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) sulla morte dell’italiano avvenuta al Cairo sei anni fa. Imputati quattro 007 egiziani Oggi, 10 gennaio, si è riaperto il procedimento, davanti a un nuovo gup, per fare chiarezza sull’di Giulio. L’arriva dopo lo stop del 14 ottobre, quando i giudiciTerza Corte d’Assise di Roma avevano dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizi0. Imputati per la morte disono quattro 007 egiziani: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Per i quattro le accuse sono a vario titolo di sequestro di persona pluriaggravato, lesioni aggravate e concorso inaggravato. Leggi anche: Caso, “responsabilità direttaRepubblica araba ...

Advertising

AboeldahbElrays : RT @JulianFoschini: Perché il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni è una questione che ci riguarda. E perché non bisogna sme… - 361_magazine : Omicidio Regeni, nuova udienza in attesa della verità - AnnaMar19130070 : RT @JulianFoschini: Perché il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni è una questione che ci riguarda. E perché non bisogna sme… - fuoridalmondo18 : RT @NFratoianni: E' un dovere essere qui al fianco della famiglia #Regeni e alle associazioni che in questi anni si sono battute per verità… - SalvoBarbaro : RT @aboubakar_soum: Al tribunale di Roma con Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di #GiulioRegeni, per riapertura processo rapimento,… -