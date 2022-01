Olimpiadi Pechino 2022 | la situazione delle qualificazioni per l’Italia Solo un doppio nello slittino? Bene il bob

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Si avvicina la deadline per determinare in maniera definitiva i contingenti dei Giochi olimpici di. Al riguardo, vale la pena di accendere i riflettori sulle discipline del budello, perché loha chiuso la qualificazione proprio nella giornata di ieri, mentre nel bob ladelè migliorata improvvisamente negli ultimi giorni.La tappa di Sigulda ha posto fine al periodo per marcare punti validi nella classifica che determina le quote di ogni Paese. Asarà al via di tutte e quattro le gare (singolo maschile, singolo femminile,e team relay), senza peròficiare del contingente massimo. Il cruccio riguarda infatti il, competizione dove al 99,9% ...

Sport e geopolitica: ledied i Mondiali in Qatar Alla partita geopolitica da nuova guerra fredda nel nuovo anno concorrerà anche lo sport. Si comincia a febbraio con le...La politica 'zero - covid' dipotrebbe essere messa in crisi dal Capodanno cinese del primo febbraio e l'arrivo degli atleti stranieri per leinvernali. Ai cittadini cinesi è stato ...Riaprono le scuole in tutta Italia, con il timore di dover presto applicare la didattica a distanza a causa del dilagare dei contagi. Secondo il ministro dell’Istruzione, Bianchi, è possibile che oggi ...In Svizzera assembramenti e tifo scatenato senza mascherine. L'azzurro Vinatzer: "Esagerato considerando le regole Covid”. L’austriaco ...