Oggi in Italia 101.762 casi di Covid e 227 morti, la positività sale al 16,6% (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 101.762, contro i 155.659 di ieri e soprattutto i 68.052 di lunedì scorso, una crescita settimanale del 50%, in rallentamento da qualche giorno. Come sempre il lunedì, pochi tamponi, 612.821, 380mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 15,7% al 16,6%. I decessi sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in salita anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a 1.606, mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717), 16.340 in totale. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 17.581 ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in. I nuovisono 101.762, contro i 155.659 di ieri e soprattutto i 68.052 di lunedì scorso, una crescita settimanale del 50%, in rallentamento da qualche giorno. Come sempre il lunedì, pochi tamponi, 612.821, 380mila meno di ieri, tanto che il tasso didal 15,7% al 16,6%. I decessi sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in salita anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a 1.606, mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717), 16.340 in totale. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni si conferma la Lombardia con 17.581 ...

