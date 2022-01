Offre 10mila euro sul dark web per sfregiare l’ex fidanzata romana: condannato manager milanese (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gup di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesi in rito abbreviato un quarantenne manager milanese accusato di stalking aggravato. L’uomo, finito ai domiciliari lo scorso 7 aprile, secondo l’accusa avrebbe contattato un intermediario sul ‘dark web’ per sfregiare con l’acido l’ex fidanzata romana, in cambio di 10mila euro in bitcoin. Fortunatamente, però, Procura e Polizia, anche grazie al contributo di europol, erano riusciti a intervenire in tempo. L’inchiesta è stata condotta dal pm Daniela Cento e coordinata dal procuratore Michele Prestipino. La pm oggi in udienza aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo per l’uomo, accusato di atti persecutori aggravati. Tommaso, manager ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gup di Roma haa 2 anni e 8 mesi in rito abbreviato un quarantenneaccusato di stalking aggravato. L’uomo, finito ai domiciliari lo scorso 7 aprile, secondo l’accusa avrebbe contattato un intermediario sul ‘web’ percon l’acido, in cambio diin bitcoin. Fortunatamente, però, Procura e Polizia, anche grazie al contributo dipol, erano riusciti a intervenire in tempo. L’inchiesta è stata condotta dal pm Daniela Cento e coordinata dal procuratore Michele Prestipino. La pm oggi in udienza aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo per l’uomo, accusato di atti persecutori aggravati. Tommaso,...

