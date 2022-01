Occupazione al Liceo Manzoni di Milano (Di lunedì 10 gennaio 2022) La prima Occupazione del 2022 è del Liceo Manzoni a Milano. Gli studenti hanno occupato lo stabile contro il governo e per il conseguente clima scolastico. Al terzo giorno di lezioni, ovvero venerdì scorso, è iniziata l’Occupazione. Gli studenti del Liceo Manzoni di Milano hanno le idee chiare. I motivi del gesto sono, infatti, stati esplicati subito. L’Occupazione è dovuta alle politiche del governo in ambito scolastico. Ma non solo: anche il clima interno che questa pandemia – e le sue relative misure politiche – hanno portato nelle scuole è terreno di critica. Dettagli dell’Occupazione del Liceo Manzoni di Milano: Gli studenti sono entrati regolarmente l’8 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) La primadel 2022 è del. Gli studenti hanno occupato lo stabile contro il governo e per il conseguente clima scolastico. Al terzo giorno di lezioni, ovvero venerdì scorso, è iniziata l’. Gli studenti deldihanno le idee chiare. I motivi del gesto sono, infatti, stati esplicati subito. L’è dovuta alle politiche del governo in ambito scolastico. Ma non solo: anche il clima interno che questa pandemia – e le sue relative misure politiche – hanno portato nelle scuole è terreno di critica. Dettagli dell’deldi: Gli studenti sono entrati regolarmente l’8 ...

Advertising

Yogaolic : RT @Brunomgiordano: Il liceo Manzoni di Milano è entrato in occupazione. Tra le varie cose contro le politiche del governo Draghi. - Philo1936 : RT @Brunomgiordano: Il liceo Manzoni di Milano è entrato in occupazione. Tra le varie cose contro le politiche del governo Draghi. - comeH2O : RT @Brunomgiordano: Il liceo Manzoni di Milano è entrato in occupazione. Tra le varie cose contro le politiche del governo Draghi. - Jpolemica666 : RT @Brunomgiordano: Il liceo Manzoni di Milano è entrato in occupazione. Tra le varie cose contro le politiche del governo Draghi. - prof_povero : RT @Brunomgiordano: Il liceo Manzoni di Milano è entrato in occupazione. Tra le varie cose contro le politiche del governo Draghi. -