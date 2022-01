Obbligo vaccinale, solo quando sarà vaccinato il 90% si metterà in discussione il sistema delle sanzioni? Due sentenze (Di lunedì 10 gennaio 2022) Commentiamo ora due sentenze interessanti della giustizia amministrativa, un Consiglio di Stato ed una TAR che affrontano, la problematica della sospensione del personale sanitario, il cui regime giuridico come è noto ora è anche esteso al personale della scuola in materia di Obbligo vaccinale. Pronunciamenti interessanti perché lasciano intravedere quale potrebbe essere lo sviluppo della legislazione emergenziale sul punto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Commentiamo ora dueinteressanti della giustizia amministrativa, un Consiglio di Stato ed una TAR che affrontano, la problematica della sospensione del personale sanitario, il cui regime giuridico come è noto ora è anche esteso al personale della scuola in materia di. Pronunciamenti interessanti perché lasciano intravedere quale potrebbe essere lo sviluppo della legislazione emergenziale sul punto. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Pensate che bello quando i contagi diminuiranno (forse già questa settimana) e diranno che è stato l'obbligo vaccinale di febbraio. - NicolaPorro : ???? Spunta una novità nel decreto: la multa non sarebbe solo per i #novax...?? - MediasetTgcom24 : Covid, portavoce del governo francese: 'L'obbligo vaccinale non è il modo più efficace' #covid… - quotidianopiem : Confagricoltura: obbligo vaccinale over 50 misura importante ma serve inquadramento a livello europeo - betty_zeta : RT @GavinoSanna1967: Se gioite per obbligo vaccinale per 'no vax' non vi sfugga un dettaglio: è passato principio che si applicherà anche e… -