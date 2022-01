Obbligo vaccinale per gli insegnanti: 40mila sostituzioni a gennaio, chiamate da MAD. Docenti.it (Di lunedì 10 gennaio 2022) Come ben sai, il 15 dicembre è entrato in vigore l’Obbligo vaccinale anche per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico. Tutti coloro che lavorano a scuola, dunque, devono aver completato il ciclo vaccinale o, almeno, presentare la richiesta di vaccinazione da effettuare entro i seguenti 20 giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Come ben sai, il 15 dicembre è entrato in vigore l’anche per glie per tutto il personale scolastico. Tutti coloro che lavorano a scuola, dunque, devono aver completato il cicloo, almeno, presentare la richiesta di vaccinazione da effettuare entro i seguenti 20 giorni. L'articolo .

