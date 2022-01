Obbligo vaccinale, cosa ne pensano i lavoratori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lunedi' mattina ANSA e' andata nel cuore della capitale a chiedere a lavoratori di uffici, ministeri e non solo che cosa ne pensassero della prossima introduzione dell'Obbligo vaccinale per gli over ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lunedi' mattina ANSA e' andata nel cuore della capitale a chiedere adi uffici, ministeri e non solo chene pensassero della prossima introduzione dell'per gli over ...

Advertising

borghi_claudio : Pensate che bello quando i contagi diminuiranno (forse già questa settimana) e diranno che è stato l'obbligo vaccinale di febbraio. - MediasetTgcom24 : Covid, portavoce del governo francese: 'L'obbligo vaccinale non è il modo più efficace' #covid… - NicolaPorro : ???? Spunta una novità nel decreto: la multa non sarebbe solo per i #novax...?? - Marcella703 : RT @AuroraLittleSun: La Francia non imporrà l’obbligo vaccinale. Facciamo vedere al mondo che non siamo da meno. Io ci credo ancora nel p… - MATTE1973S : RT @etventadv: Obbligo vaccinale per decreto? Tutti i dubbi che non sentirete dai costituzionalisti mediatici - ?@RoccoTodero? https://t.… -