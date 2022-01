Nuovo decreto Covid, tutte le novità in vigore da oggi lunedì 10 gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) I contagi in Italia, giorno dopo giorno, sono in aumento e la variante Omicron continua a circolare senza sosta. E’ per questo che il Governo ha deciso di mettere a punto nuove regole, ancora restrittive, per arginare la diffusione del virus, per tutelare i vaccinati e per far sì che le attività non si fermino perché nessuno potrebbe sopportare un altro lockdown. E se da una parte molte Regioni, ormai, sono in zona gialla e alcune rischiano la fascia arancione, dall’altra Draghi e tutto il ‘suo team’ ha pensato bene di far entrare in vigore, proprio da oggi, nuove misure, con il Green Pass nella versione ‘rafforzata’ sempre più indispensabile. Leggi anche: Treni e autobus cancellati oggi 10 gennaio 2022, troppi contagi tra capotreno, macchinisti e controllori: la situazione Nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) I contagi in Italia, giorno dopo giorno, sono in aumento e la variante Omicron continua a circolare senza sosta. E’ per questo che il Governo ha deciso di mettere a punto nuove regole, ancora restrittive, per arginare la diffusione del virus, per tutelare i vaccinati e per far sì che le attività non si fermino perché nessuno potrebbe sopportare un altro lockdown. E se da una parte molte Regioni, ormai, sono in zona gialla e alcune rischiano la fascia arancione, dall’altra Draghi e tutto il ‘suo team’ ha pensato bene di far entrare in, proprio da, nuove misure, con il Green Pass nella versione ‘rafforzata’ sempre più indispensabile. Leggi anche: Treni e autobus cancellati10, troppi contagi tra capotreno, macchinisti e controllori: la situazione...

