Nuovi e vecchi "campanili" per accelerare il New Deal del Pnrr (Di lunedì 10 gennaio 2022) I soldi non sono tutto nella vita, recita una nota espressione frutto della saggezza popolare che concilia visioni etiche o semplicemente pragmatico realiste. Ma che questa espressione fosse presa così sul serio dal sentire collettivo nonostante lo shock pandemico e nonostante un innesto di risorse pubbliche notevoli nell’economia quali quelle del Pnrr, non ce l’aspettavamo. Sono circa a regime 248.000.000.000 in euro, 480.194.960.000.000 di vecchie lire: questa è l’entità dell’investimento per far fronte alla ripresa richiesta dalla pandemia! Cifre enormi se comparate a una finanziaria o a qualunque pubblico investimento di questi ultimi decenni. Somme di questo tipo dovrebbero invadere i media di proposte di cambiamento, di vitalità partecipativa, di richieste di coinvolgimento, di vento innovativo in poppa al navigare di un Paese che sta soffrendo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) I soldi non sono tutto nella vita, recita una nota espressione frutto della saggezza popolare che concilia visioni etiche o semplicemente pragmatico realiste. Ma che questa espressione fosse presa così sul serio dal sentire collettivo nonostante lo shock pandemico e nonostante un innesto di risorse pubbliche notevoli nell’economia quali quelle del, non ce l’aspettavamo. Sono circa a regime 248.000.000.000 in euro, 480.194.960.000.000 die lire: questa è l’entità dell’investimento per far fronte alla ripresa richiesta dalla pandemia! Cifre enormi se comparate a una finanziaria o a qualunque pubblico investimento di questi ultimi decenni. Somme di questo tipo dovrebbero invadere i media di proposte di cambiamento, di vitalità partecipativa, di richieste di coinvolgimento, di vento innovativo in poppa al navigare di un Paese che sta soffrendo ...

Advertising

simofons : Ricapitolando: i soldi sequestrati ai vecchi padroni (i Riva) come risarcimento minimo per gli enormi danni ambient… - Alex00762690 : RT @zanzibardy: Noi non diventiamo vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. #AlbumDiRicordi #ConEmilyDickinson a #CasaLettori https:… - SHIN_Fafnhir : RT @HuffPostItalia: Nuovi e vecchi 'campanili' per accelerare il New Deal del Pnrr - HuffPostItalia : Nuovi e vecchi 'campanili' per accelerare il New Deal del Pnrr - samuraifinans : RT @zanzibardy: Noi non diventiamo vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. #AlbumDiRicordi #ConEmilyDickinson a #CasaLettori https:… -